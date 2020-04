Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Hohenfels-Liggersdorf

Flächenbrand - Zeugenaufruf

Die Freiwillige Feuerwehr Liggersdorf musste am Donnerstagnachmittag zu einem Flächenbrand im Wohngebiet Röschberg ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 17:00 Uhr die Heide des Wasserauffangbeckens in Brand. Trockenes Gras und Schilf auf einer Fläche von etwa 40 m² brannten ab. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Singen

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Sichtlich alkoholisiert war der Fahrer eines E-Scooters, der Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen auf Streifenfahrt aufgefallen war. Der 26-Jährige war am frühen Freitagmorgen gegen 00:35 Uhr mit seinem elektrisierten Tretroller auf der Hohenhewenstraße unterwegs und fuhr im Bereich der Reichenaustraße auf den dortigen Gehweg auf. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle war eine deutliche alkoholische Beeinflussung feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, so dass der Rollerfahrer zur weiteren Untersuchung in das örtliche Klinikum gebracht wurde. Die Beamten veranlassten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell