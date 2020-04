Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/VS) - Ölgemisch dringt in Erdreich 9.4.20, 08.30 Uhr

Vöhrenbach-Langenbach (ots)

Zu einem Ölunfall ist es am Donnerstagmorgen in der Langenbacher Straße gekommen. Vermutlich durch einen technischen Defekt lief auf einem dortigen Firmengelände eine größere Menge ölversetztes Wasser über einen Ölabscheider in das unbefestigte Erdreich aus. Ein kleiner Teil gelangte auch in die Kanalisation. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhrenbach rückte mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Zudem waren Spezialisten des Wasserwirtschaftsamtes und Beamte der Fachstelle der Polizei für Umweltdelikte vor Ort, um die Ursache zu klären. Auswirkungen auf den Vorderlangenbach waren nicht feststellbar. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

