Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200129-2: Radfahrer schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (28. Januar) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer.

Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Radfahrer auf der Bonnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Kreuzung von Bonnstraße und Luxemburger Straße wollte er an der grünen Ampel für Fußgänger überqueren. Als er sich im Bereich des Fußgänger- und Radüberwegs befand, übersah ihn ein 35-jähriger Autofahrer. Dieser kam aus Richtung Friedrich-Ebert Straße und bog links auf die Luxemburger Straße ab. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad von ihm blieb verschlossen am Unfallort. (akl)

