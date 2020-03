Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallgegner fährt einfach weiter

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der Zweibrücker Straße in Thaleischweiler zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Pkw der in Richtung Ortsmitte fuhr, touchierte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Rieschweiler-Mühlbach unterwegs war. Leider fuhr der Fahrzeugführer, der in Richtung Rieschweiler-Mühlbach unterwegs war einfach weiter, ohne einen Personalienaustausch oder eine Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei möglich zu machen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen soll-ten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben gerichtet werden. /piwfb

