POL-PDPS: Unfall verursacht und abgehauen

Reifenberg (ots)

Am Samstagmittag zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Busenackerstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw im Frontbereich. Trotz des verursachten Sachschadens fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können. Den Schaden an dem geparkten Pkw schätzt die Polizei auf mindestens 1500 Euro. /piwfb

