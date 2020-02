Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Pirmasenser mit seinem BMW die Lemberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 260 geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem dort entgegenkommenden VW Golf kollidierte. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test am Alkomat ergab 0,6 Promille, ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (PIPS)

