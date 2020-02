Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angetrunkene springen auf die Straße, Verkehrsteilnehmer muss Vollbremsung hinlegen

Rodalben (ots)

Am Donnerstag, 28.02.2020, gegen 17:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Rodalber die Hauptstraße in Rodalben. Er konnte am rechten Fahrbahnrand 3 männliche Personen feststellen, welche auf dem Gehweg liefen und urplötzlich auf die Straße sprangen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß vermeiden. Die Personen ließen sich durch ihr Fehlverhalten nicht stören und setzten ihren Weg auf der Fahrbahn weiter. Die Polizei konnte wenig später die Personengruppe kontrollieren und die Personalien feststellen. Während der Personalienfeststellung der Störer kam es zu Beleidigungen zum Nachteil der Polizeibeamten. Platzverweise wurden den 3 Männer aus dem Landkreis ausgesprochen. Kurze Zeit später musste die Polizei wieder einschreiten, da die 3 Männer wiederum in der Hauptstraße auf die Fahrbahn sprangen und auf der Straße liefen weshalb mehrere Pkw anhalten mussten. Dem Hauptaggressor wurde nunmehr die Gewahrsamnahme angedroht und auch durchgeführt. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen seitens des jungen Mannes. Auf diesen kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu. Bezüglich der begangenen Vollbremsung/Fastunfalles werden noch Ermittlungen durchgeführt. Zeugen des Vorfalls können sich mit der Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. (PIPS)

