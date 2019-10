Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zusammenstoß zwischen Auto und radelndem Mädchen: Radlerin fährt davon

Willich: (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin aus Willich zeigte an, dass sie am Dienstag um 11:00 Uhr mit einer Radfahrerin zusammengestoßen sei. Die Radlerin sei gestürzt, habe erklärt, dass alles o.k. wäre, und sei davon geradelt. Der Unfall passierte an der Einmündung Goethestraße/Kantstraße, aus der die Radlerin auf die Goethestraße fuhr. Die war zwischen 14-16 Jahre alt und hatte lange schwarze Haare. Sie war mit einer schwarzen Jeans und einer hellen Jacke bekleidet. Sie trug Kopfhörer. Zeugen oder Auskunftspersonen, die Hinweise auf die Identität der Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (1191)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell