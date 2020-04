Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Mittwoch 14:30 Uhr und Donnerstag 18:00 Uhr einen Verkehrsunfall im Glasbachweg. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW an der hinteren linken Stoßstange und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 949500, zu melden.

