Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (MS) - Am Donnerstagmorgen (02.01., 10.15 Uhr) kam eine 58-jährige Langenbergerin mit ihrem VW Polo auf dem Stukendamm aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 EUR.

