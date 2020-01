Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochvormittag (02.01., 11.10 Uhr) versuchte ein 41-jähriger Mann aus Aachen, in einem Lebensmittelmarkt an der Osnabrücker Landstraße mehrere Flaschen hochwertiger Alkoholiker zu entwenden.

Über ein Videoüberwachungssystem konnte die Tat beobachtet werden und der Mann wurde durch zwei Mitarbeiter angesprochen. Ein anschließender Fluchtversuch konnte durch die beiden Mitarbeiter vereitelt werden, so dass der Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden konnte.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Aachen bereits wegen mehrfachen Ladendiebstählen bekannt ist. So wurde der 41-jährige Aachener auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch dem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell