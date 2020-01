Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen PKW und BMX Rad in Wiedenbrück - Beteiligter Junge gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Dienstagnachmittag (31.12., 13.20 Uhr) fuhr eine 51-jährige Rheda-Wiedenbrückerin mit ihrem VW Golf auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Feldhüserweg in Wiedenbrück. Auf dem dortigen Fußgängerweg kollidiert sie mit einem von rechts kommenden Jungen auf einem BMX Fahrrad, der in Folge des Aufpralls stürzte. Die 51-Jährige stieg aus und sprach den Jungen an, der bereits wieder aufgestanden war. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich beide Unfallbeteiligten vom Unfallort. Die 51-Jährige meldete sich im Nachgang bei der Polizei.

Die Polizei Gütersloh sucht nun den Jungen, der mit seinem BMW Fahrrad am Unfall beteiligt war. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 10-12 Jahre alt, blonde Haare, europäisches Aussehen. Er trug einen geringelten Pullover (blau, weiß und evtl. weitere Farben) sowie eine Jeans. Er fuhr ein älteres BMX Fahrrad und sprach Deutsch.

Wer ist Zeuge des Unfalls und kann Angaben zum gesuchten Jungen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

