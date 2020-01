Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Parkrempler in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (MS) - Am Donnerstagnachmittag (02.01., 15.10 Uhr) touchierte ein zunächst unbekannter Fahrer beim vorwärts Ausparken auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Bahnhofstraße mit seinem VW Passat den Renault Twingo einer 44-jährigen Warendorferin. Laut Zeugenaussagen stieg er aus, um sich den Schaden anzuschauen, stieg dann aber wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Einer der Zeugen fotografierte den VW samt Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 34-jährigen Haller gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

