Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Lkw bleibt an B 294-Unterführung hängen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochmittag befuhr ein Lkw die Kandelstraße talwärts in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Kreuzung mit dem Rosenweg wollte der Fahrer unter der Unterführung der B 294 durchfahren, was sich jedoch mit seinem 3,60 Meter hohen Lkw als unmöglich erwies. Bei dem Durchfahrtsversuch durch die deutlich niedrigere Unterführung wurde der Kunststoffaufbau des Lkws so stark beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der nicht aus Deutschland stammende Lkw-Fahrer hatte das Verkehrszeichen mit den Höhenangaben (Durchfahrtshöhe 2,90 Meter) zwar gesehen, aber dessen Inhalt wohl falsch gedeutet. Ob die Brücke Schaden genommen hat, wird derzeit noch geprüft.

