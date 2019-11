Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Elisabeth-Ernst-Straße/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Was die unbekannten Täter mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Sie drangen zwischen Montagmorgen (25.11.19),8.15 Uhr,und Montagabend, 20.45 Uhr, in ein Haus an der Elisabeth-Ernst-Straße ein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

