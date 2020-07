Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entlaufener Hund

Freimersheim (ots)

Am frühen Morgen des 19.07.2020 meldete eine Passantin einen freilaufenden Hund in der Hauptstraße. Das friedliche Tier konnte durch die Beamten eingefangen werden. Da der Hundehalter nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier in einem umliegenden Tierheim untergebracht. Bei dem Hund handelt es sich um einen Jagdhund, welcher einen Maulkorb trug.

Der Hundehalter wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

