Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssünder im Bereich Schwerter Straße ertappt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2020, fiel Beamten des Verkehrsdienstes gegen 07:30 Uhr einen VW-Fahrer auf der Schwerter Straße auf, der den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 30-Jährige Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Zunächst erklärte er, dass er vor Jahren Marihuana zu sich genommen habe. Ein anschließender Speicheltest zeigte jedoch an, dass der letzte Konsum vor deutlich kürzerer Zeit stattgefunden haben musste. Wenig später gab der Mann zu, erst vor einigen Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt. Einige Stunden später, gegen 15:00, Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung die Schwerter Straße entlang. Dort sahen sie einen Opel, der in die Eckeseyer Straße einbog. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer händigte lediglich einen Fahrzeugschein aus. Nach einer Überprüfung der polizeilichen Systeme stellte sich heraus, dass der Hagener keinen Führerschein besaß. Er wollte sich nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (sh)

