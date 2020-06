Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit sechs Verletzten am Volmeabstieg

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2020, kam es zu einem Unfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 15:00 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Golf vom Seitenstreifen in den fließenden Verkehr. Vermutlich wollte sie von dort in die entgegen gesetzte Richtung weiterfahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 45-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Volmestalstraße fuhr. Er und sein 28-jähriger Beifahrer, sowie die Golf-Fahrerin, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Insassen des VW (1, 5, 15) verletzten sich leicht. Alle wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße für die Zeit der Unfallaufnahme komplett. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

