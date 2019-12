Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schaufensterscheibe eines Lebensmittelmarktes eingeworfen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in der Mittelstraße, in Höhe der Lortzingstraße, ein. Hierbei entstand in der Scheibe ein ca. 5 cm großes Loch, über welches die Täter allerdings nicht ins Innere gelangten. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell