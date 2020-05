Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto auf die Seite gekippt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (01.05.2020) in Stuttgart-Zuffenhausen ein parkendes Auto beschädigt. Sie kippten den silbergrauen Renault Twingo am Kelterplatz gegen 03.20 Uhr auf die rechte Fahrzeugseite, wobei auch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

