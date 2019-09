Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 kurz vor dem Bahnübergang Borckenfriede (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 19.09.2019, gegen 15:45 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person nach einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Traktor gemeldet. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B 109 kurz vor dem Bahnübergang Borckenfriede aus Richtung Café 70(LK Vorpommern-Greifswald)kommend. Nach ersten Erkenntnissen der unfallaufnehmenden Polizeibeamten des PR Ueckermünde muss ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Aufleger unmittelbar vor der Unfallstelle einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Traktor mit Anhänger überholt haben. Während des Überholvorganges unterschätzte der Sattelzugfahrer offenbar die Länge des Weges seines eingeleiteten Überholvorgangs und scherte vermutlich auch aufgrund der Nähe zum Bahnübergang vor dem Traktor ein. Dabei schnitt der Sattelzug den Traktor und kollidierte mit dem Aufleger leicht mit selbigem. In Folge dieser Kollision und durch ein zeitgleich vollzogenes Ausweichlenkmanöver des 36-jährigen Traktoristen nach rechts, kam der Traktor von der Fahrbahn ab und auf der Nebenanlage zum Stehen. Der Traktorfahrer konnte aufgrund eines akuten Schockzustandes nicht selbstständig seine Zugmaschine verlassen und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Traktor herausgetragen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150,00 Euro. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock, blieb aber äußerlich unverletzt. Er wurde vorsorglich ins ASKLEPIOS-Klinikum nach Pasewalk gebracht, um dort untersucht zu werden. Zur Verkehrsunfallaufnahme, zur Bergung des Traktorfahrers und zur Bereinigung der Fahrbahn musste die B 109 für ca. 60 Minuten voll gesperrt werden. Im Auftrag Torsten Blauch, KHK Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

