Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbikefahrer gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag (30.04.2020) im Gewann Gallenklinge gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 40-Jährige fuhr gegen 12.35 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg im Gewann Gallenklinge und stürzte alleinbeteiligt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an Arm und Schulter zu. Ein Jogger fand den Mann und verständigte Polizei und Rettungsdienste. Diese versorgten den Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

