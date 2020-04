Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Parkunfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag (30.04.2020) auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Industriestraße ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden und der Unfallverursacher geflüchtet ist. Der Besitzer eines weißen Fiat Puntos parkte sein Fahrzeug gegen 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarktes. Als er gegen 13.35 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er an der hinteren rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein schwarzes Auto, möglichweise eine Mercedes A-Klasse, handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

