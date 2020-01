Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200131.6 Itzehoe: 25-Jähriger fällt mehrfach auf

Itzehoe (ots)

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein 25-Jähriger in der Nacht zu heute eingehandelt. Zunächst bedrohte er zwei Personen mit einer Waffe, später fiel er stark alkoholisiert auf einem Fahrrad auf.

Kurz nach 01.00 Uhr begaben sich Streifen in Richtung der Tankstelle in der Lindenstraße, weil ein Mann dort zwei Frauen mit einer Waffe bedroht haben sollte. Auf den Verdächtigen stießen die Beamten schließlich in der Edendorfer Straße, eine Waffe hatte er nicht bei sich. In einem nahegelegenen Durchgang zu einem Mehrfamilienhaus entdeckte eine Polizistin allerdings eine Schreckschusswaffe. Angeblich sei er nicht der Eigentümer, so der Überprüfte. Dem schenkten die Einsatzkräfte keinen Glauben und fertigten eine Anzeige wegen der Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Pistole nahmen die Polizisten mit - gegen eine Vernichtung hatte der merklich alkoholisierte Beschuldigte nichts.

Rund drei Stunden später meldete sich eine Mitarbeiterin der Tankstelle bei der Polizei, weil sich der Beschuldigte erneut auf dem Gelände aufhielt. Vor Eintreffen der Beamten verschwand der 25-Jährige allerdings wieder. Eine Streife traf ihn schließlich in der Klaus-Groth-Straße auf einem Fahrrad an - 2,06 Promille schlugen für ihn bei einem Atemalkoholtest zu Buche. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an - augenscheinlich hatte der Itzehoer nicht nur Alkohol getrunken, sondern zudem Drogen konsumiert. Seine Tour auf dem Rad brachte ihm nun die zweite Anzeige ein, wegen der Trunkenheit im Verkehr.

