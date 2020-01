Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200131.2 Wöhrden: Straßenverkehrsgefährdung

Wöhrden (ots)

Dank eines Zeugen ist es am Mittwochnachmittag einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Wöhrden aufzudecken. Der war mit mehr als 1,6 Promille unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizei ein. Er informierte die Ordnungshüter über einen PKW-Fahrer, der mit seinem PKW die Landesstraße 153 aus Richtung Wesselburen kommend in Fahrtrichtung Wöhrden befuhr. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs geriet der Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Wöhrden überfuhr der Autofahrer im Verlauf der Landesstraße 153 die dortige Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte, stieß gegen das für den Gegenverkehr aufgestellte Verkehrsschild und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Die Streife fuhr dem Zeugen und dem betreffenden PKW-Fahrer mit seinem VW entgegen. Die Einsatzkräfte stoppten den Mann und nahmen starken Atemalkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,62 Promille, woraufhin sich der 42-Jährige aus St. Michaelisdonn einer Blutprobe unterziehen musste. Die Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurden von den Polizisten sichergestellt.

Der 42-Jährige wird sich nun unter anderem wegen der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses von Alkohol und wegen der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Maike Pickert

