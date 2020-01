Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200131.5 Heide: Einbruch in Imbiss-Wagen

Heide (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Heide aufgebrochen. Ob die Täter Beute machten, ist aktuell noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Verantwortlicher, dass Unbekannte einen Imbiss-Anhänger auf dem toom-Parkplatz in der Schanzenstraße vermutlich mit einem Brecheisen bearbeitet hatten und in das Objekt eingestiegen waren. Ob aus dem Inneren etwas fehlte, war zunächst nicht feststellbar.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

