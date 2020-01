POL-IZ: 200131.3 Heide: Diebstahl durch angeblichen Spendensammler

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochnachmittag hat ein angeblicher Spendensammler in Heide einen Senior bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Um 16.30 Uhr befand sich der 82-jährige Geschädigte am Leergutautomaten eines Supermarktes in der Hamburger Straße. Hier kam ein Fremder mit Klemmbrett auf ihn zu und gab an, er sammle für taubstumme Kinder. Bereit, dem Mann eine Spende zu überreichen, zückte der Rentner sein Portemonnaie, aus dem einige Scheine herausguckten. Die Chance nutzte der Unbekannte und zog das Geld aus der Geldbörse. Mitsamt seiner Beute, 170 Euro, lief er über den Parkplatz des Edeka-Marktes davon.

Eine nähere Beschreibung zu dem Täter liegt der Polizei nicht vor. Die Ermittler bitten daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Heide zu melden.

