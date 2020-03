Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Mit Lkw in Graben gerutscht

Gescher (ots)

Einen aufwendigen Bergungseinsatz hat am Montag ein Unfall in Gescher-Hochmoor nach sich gezogen. Ein 24-jähriger Coesfelder hatte gegen 08.15 Uhr die Rekener Straße (L608) aus Gescher kommend in Richtung Reken befahren. Aus zunächst ungeklärter Ursache war sein Lkw kurz hinter dem Kreisverkehr L 608/Coesfelder Straße/Velener Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf den Grünstreifen geraten und seitlich in den angrenzenden Straßengraben gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der mehrstündigen Bergungsarbeiten wurde die Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell