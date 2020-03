Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtrag zu: Opel Agila entwendet

Gronau (ots)

Aufgefunden hat sich ein als gestohlen gemeldeter Pkw am Sonntagabend in Gronau. Der Wagen war nach einem Unfall am Piepenbrocks Kamp erheblich beschädigt zurückgeblieben. Ein Zeuge war nach einem entsprechenden Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook auf den Wagen aufmerksam geworden. Unbekannte hatten wie berichtet den gelb lackierten Wagen vom Typ Opel Agila zuvor an der Neustraße entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

