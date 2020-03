Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angefahrener Wagen gesucht

Bocholt (ots)

Den Fahrer eines beschädigten Pkw sucht die Polizei in Bocholt. Eine Bocholterin hatte den Unfall am Freitag in der Rheinstraße verursacht: Die 80-Jährige war gegen 14.55 Uhr mit ihrem Wagen von der Bogenstraße in die Rheinstraße abgebogen. Dort kam ihr nach eigenen Angaben ein Lkw entgegen, der keine Anstalten machte sie vorbeizulassen. Sie habe daraufhin zurückgesetzt und einen parkenden Wagen gestreift. Sie habe ihre Fahrt zunächst fortgesetzt. Als die Bocholterin schließlich zur Unfallstelle zurückkehrte, sei das angefahrene Fahrzeug nicht mehr dort gewesen. Bei dem betreffenden Wagen soll es sich um einen bräunlichen Kombi handeln. Die Polizei bittet den Fahrer, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

