Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Auffällige Person am Bahnhof; Zeugen nach Unfallflucht gesucht; 38-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Auffällige Person am Bahnhof

Nach den Ausrufen eines 50-Jährigen mit rechtsradikalen und sexistischen Inhalten am Sonntag gegen 0:55 Uhr am Bahnhof in Leonberg verständigte ein Zeuge das Polizeirevier Leonberg. Die Beamten trafen den zu diesem Zeitpunkt bereits ruhigen Tatverdächtigen auf einer Bank sitzend an. Es handelte sich um einen polizeibekannten 50-Jährigen. Er erhielt einen Platzverweis und muss nun mit einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung rechnen.

Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte am Sonntag gegen 15:40 Uhr in der Seestraße in Leonberg an einer dortigen Fahrbahnverengung mit seinem Fahrzeug zwei Warnbarken umgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt. Ein Zeuge hatte zunächst einen Schlag gehört und beim Nachschauen die beschädigten Warnbarken entdeckt. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605 0 entgegen.

Leonberg-Eltingen: 38-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Ein 38-Jähriger sollte am Sonntag gegen 21:30 Uhr in der Balinger Straße in Leonberg-Eltingen aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation durch Beamte des Polizeireviers Leonberg in Schutzgewahrsam genommen und einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden. Der sichtbar alkoholisierte Mann lag bei Eintreffen der Beamten in einer Garage vor dem Haus. Im Zuge der geführten Gespräche war der 38-Jährige einsichtig, als die Beamten ihm erklärten, dass er einem Arzt vorgestellt werden muss. Der anfänglich kooperative Mann begann sich dann am Dienstfahrzeug gegen die Maßnahme zu wehren, beleidigte die Beamten und trat auch um sich. Die Polizisten legten ihm Handschließen an und brachten ihn zunächst zum Polizeirevier und im Verlauf der Nacht in eine psychiatrische Einrichtung. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung bei dem 38-Jährigen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell