POL-BOR: Gescher - Im Kreisverkehr erfasst

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat der junge Fahrer eines Kleinkraftrades am Donnerstag in Gescher bei einem Unfall erlitten. Der 15-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr den Kreisverkehr Westfalenring/Borkener Damm, als ein Auto vom Westfalenring in den Kreisel einbog. Der 37 Jahre alte Fahrer aus Gescher erfasste mit seinem Wagen das Zweirad. Dessen Fahrer stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen aus Gescher in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.200 Euro.

