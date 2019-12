Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Chemikalie "entsorgt"

Südlohn (ots)

Eine chemische Substanz, wie sie in der Drogenherstellung verwendet wird, haben Unbekannte am Napoleonsweg in Südlohn-Oeding illegal in eine Böschung gekippt. Zeugen war die stechend riechende Flüssigkeit dort am Dienstag gegen 11.50 Uhr aufgefallen; die Unbekannten müssen sie dort in der vorhergehenden Nacht oder am Vormittag ausgeschüttet haben. Der Tatort liegt circa 100 bis 150 Meter von der Einmündung des Napoleonswegs in die Baumwollstraße entfernt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Stoff um eine Substanz, wie sie bei der Gewinnung chemischer Drogen eingesetzt wird. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sicherten die Fundstelle. Das Ordnungsamt der Gemeinde Südlohn, die Untere Wasserbehörde beim Kreis Borken und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz waren ebenfalls eingeschaltet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Abkippen der Flüssigkeit stehen könnten? Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

