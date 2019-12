Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Höhe Einmündung Raesfelder Straße gekommen. Was dort genau zum Sturz des 73-jährigen Borkeners geführt, war zunächst noch unklar. Die Polizei bittet daher dringend Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

