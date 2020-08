POL-ME: Sattelzug übersehen - zwei Personen schwer verletzt - Mettmann - 2008110

Polizei Mettmann

Am 18.08.20, gegen 15:30 Uhr, kam es in Mettmann, im Kreuzungsbereich Meiersberger Straße/ Rohdenhauser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug, wobei eine Unfallbeteiligte, sowie ihre Mitfahrerin schwer verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr eine 77 jährige Frau aus Norden, Kreis Aurich, mit ihrem VW die Rohdenhauser Straße in Richtung Meiersberger Straße. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 42 jährigen Wülfrather, welcher mit seinem Sattelzug auf der Meiersberger Straße in Richtung Mettmann fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß erlitten die beiden Insassen des VW Kopfverletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieben.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca 10000 Euro.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

