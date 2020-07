Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Streit um Kirschen eskaliert

Freiburg (ots)

Weil ein Ehepaar mit der Qualität von Kirschen nicht zufrieden war, kam es am Mittwoch, 22.07.2020, in Jestetten zu einem handfesten Streit. Ein Ehepaar hatte am Dienstag bei einem Obsthändler 12 kg Kirschen gekauft und reklamierte deren Qualität am Mittwoch. Gegen 14:45 Uhr war die Polizei um Hilfe gebeten worden, um diese zivilrechtliche Angelegenheit zu schlichten. Nach dem Austausch der Namen verließ die Streife den Ort des Geschehens wieder. Danach eskalierte das Ganze. Das Ehepaar wurde gegenüber einer Verkäuferin beleidigend, obwohl ihnen die Hälfte der Kirschen bereits ersetzt worden war. Dann schmiss die 39-jährige Ehefrau eine gefüllte Obstkiste auf den Gehweg und soll noch die leere Kiste gegen den Kopf der Verkäuferin geschlagen haben. Die Verkäuferin wurde dadurch nicht verletzt. So wurde aber aus der zivilrechtlichen Sache ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Eheleute.

