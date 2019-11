Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Fahrradfahrerin wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eppelheim verletzt. Die Frau überquerte kurz nach 14. Uhr in der Grenzhöfer Straße in Höhe einer Kindertageseinrichtung unachtsam die Fahrbahn und stieß mit einer 71-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die in Richtung Grenzhöfer Weg unterwegs war. Dabei zog sich die unbekannte Radlerin eine stark blutende Verletzung zu. Anschließend setzte sie ihre Fahrt einfach in Richtung Konrad-Adenauer-Ring fort. Zu ihrer Identität sowie der Art ihrer Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweises zur verletzten Fahrradfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

