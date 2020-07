Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall fordert Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Mittwoch, 22.07.2020, in WT-Waldshut hat eine leichtverletzte Frau gefordert. Die 49-jährige hatte kurz nach 12:00 Uhr auf der B 34 einen wartenden Pkw zu spät bemerkt und war diesem ins Heck gefahren. Während der 19 Jahre alte Fahrer dieses Wagens unversehrt blieb, zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am BMW der Frau liegt bei rund 7000 Euro, am Chrysler des Mannes bei ca. 5000 Euro.

