Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Radfahrer und Autofahrer kommen sich zu nahe - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.07.20, gegen 16.20 Uhr, soll es in Bad Bellingen zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. An einer Fahrbahnverengung in der Badstraße kamen sich ein Radfahrer und ein Mercedes zu nahe. Nach Angaben des Radfahrers musste er abbremsen und stürzte. Da sich die Angaben der Beteiligten widersprechen, sucht der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell