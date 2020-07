Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Waldarbeiter schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 57-jähriger Mann ist bei Waldarbeiten oberhalb von Raich am Mittwoch, 22.07.20, gegen 18 Uhr, schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bei Baumfällarbeiten mit den Beinen unter einen Stamm geraten und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Durch laute Hilferufe wurden mehrere Personen aufmerksam und verständigten den Notruf. In der Zwischenzeit konnte ein aufmerksam gewordener Landwirt den Holzstamm mit einem Traktor anheben und den Mann befreien. Durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde der Mann am Unfallort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zur Unglückstelle war auch die Feuerwehr aus Raich ausgerückt.

