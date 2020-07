Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Illegales Fahrzeugrennen in der Breisacher Innenstadt

Freiburg (ots)

Breisach - Am späten Mittwochabend wurden der Polizei zwei hochmotorisierte Fahrzeuge gemeldet, welche sich ein Rennen durch die Stadt lieferten. Die beiden Pkw fielen durch überhöhte Geschwindigkeit sowie laut aufheulende Motoren mehreren Anwohnern auf. Laut übereinstimmenden Aussagen fuhren die PKW dicht hintereinander her und beschleunigten immer wieder sehr stark. Die Polizei konnte beide Pkw-Führer in der Kupfertorstraße fahrend feststellen und kontrollierten diese. Gegen den 20-jährigen und seinen 21-jährigen Kontrahenten wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Verursachung von unzulässigem Lärms ermittelt.

