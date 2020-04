Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Brand auf der Ramsdorfer Straße

Velen (ots)

Am Sonntagnachmittag war gegen 15.00 Uhr eine Mülltonne auf einem Privatgrundstück an der Ramsdorfer Straße in Brand geraten. Die Mülltonne stand, zusammen mit anderen und ebenfalls in Brand geratenen Mülltonnen, an einem Carport und der Wand eines Anbaus. Der im Carport stehende Pkw wurde durch die Hitze beschädigt, ebenso die Giebelwand. Auch die Dachkonstruktion wurde beschädigt und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

