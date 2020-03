Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mercedes C-Klasse gestohlen - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag (28.03.), 22:00 Uhr, auf Sonntag (29.03.), 04:35 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine graue Mercedes C-Klasse, mit den amtlichen Kennzeichen NE-DS122, von der Plankstraße im Neusser Norden. Als der Eigentümer am Morgen das Verschwinden des Fahrzeuges, in AMG Optik, bemerkte, verständigte er die Polizei. Eine Fahndung nach dem 12 Jahre alten Auto verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kripo (KK 14) bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mercedes geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

