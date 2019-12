Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191211 Grefrath-Oedt: Einbrecher scheitern an Terrassentüre

Grefrath-Oedt (ots)

Am Mittwoch versuchten Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Färberstraße einzubrechen. Sie schnitten ein Loch in das Glas der Terrassentüre, konnten jedoch die Sicherungen der Türe nicht überwinden. Hinweise auf verdächtige Personen und Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen./jp (1493)

