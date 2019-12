Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tankstelleneinbrecher stehlen Zigaretten

Viersen (ots)

Gegen 01.40 Uhr des heutigen Mittwochs brachen zwei unbekannte Täter in die Shell Tankstelle auf der Tönisvorster Straße in Viersen ein. Die Einbrecher schlugen die Eingangstür ein, begaben sich umgehend zum Kassenbereich und machten sich an den Zigarettenregalen zu schaffen. Als nach wenigen Sekunden die ausgelöste Vernebelungsanlage, über die mittlerweile viele Tankstellen verfügen, den Kassenraum mit dichtem Nebel füllte, flüchteten die Einbrecher. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher in der kurzen Zeit mitnehmen konnten. Beide Einbrecher waren dunkel gekleidet. Hinweise auf die Einbrecher erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1492)

