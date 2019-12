Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr ereignete sich auf der Klosterstraße in Brüggen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 26-jährige Brüggener fuhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Klosterstraße aus Richtung B221 in Richtung Dilborner Straße. Aus Richtung Elmpt bog ein 28-jähriger Autofahrer aus Overhetfeld nach rechts in Richtung B221 ab. Dabei achtete er nicht auf den von rechts kommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 26-jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1490)

