Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jogger angefahren - Polizei sucht Beteiligten mit Pedelec

Neuss (ots)

Die Polizei in Neuss sucht nach einem Radfahrer, der am Freitagabend (27.03.) in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll. Gegen 18:20 Uhr, joggte ein 41-jähriger Neusser entlang der Harffer Straße.

Plötzlich habe ihn, in Höhe der Hausnummer 70, ein Fahrradfahrer angefahren und dadurch zu Sturz gebracht. Hierbei verletzte sich der 41-Jährige leicht. Der Radfahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Der Verletzte gab an, dass es sich bei dem Pedelecfahrer um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren gehandelt haben soll.

Die Polizei bittet Zeugen, aber vor allem den beteiligten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell