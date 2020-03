Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht nach vermisstem Grevenbroicher

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag (27.03.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vermisstenfall aus Grevenbroich. Sebastian B. hatte demnach am 25.03.2020 seine Wohnung in Grevenbroich verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Aufgrund von psychischen Problemen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass eine Eigengefährdung des 35-Jährigen vorliegt.

Folgende Beschreibung des Vermissten ist bei der Polizei bekannt: 179 Zentimeter groß und schlank, braune Haare und braune Augen. Er war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer dunkelblauen Cargo-Jeans, T-Shirt, grauen Nike Sneakers und einem grauen Basecap.

Fotos des Vermissten können unter folgendem Link (Fahndungsportal NRW) abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/grevenbroich-vermisste-person

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 35-Jährigen. Deshalb wendet die Polizei sich an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat den Grevenbroicher nach Mittwoch, 25.03.2020, gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Grevenbroich (Kriminalkommissariat 24) unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

