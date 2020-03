Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Streitigkeiten Betäubungsmittel sichergestellt - Polizei ermittelt wegen Verdacht des Handels

Neuss (ots)

Am Donnerstag (26.03.), gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Streit in einem Einfamilienhaus in Neuss-Rosellen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei junge Männer aneinander. Private Streitigkeiten dürften der Auslöser gewesen sein. Die näheren Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.

Während der weiteren Kontrolle eines 22-Jährigen stellten die Beamten in der Wohnung und, versteckt in der Garage, knapp 180 Gramm Marihuna sicher. Der Neusser wurde wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen; neben dem Rauschgift stellten die Beamten auch eine Feinwaage sicher. Die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell