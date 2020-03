Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Kiosk - Polizei fahndet nach flüchtigem Duo in weißem Sportcoupe

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (25.03.), gegen 17:40 Uhr, betraten zwei unbekannte maskierte Männer einen Kiosk im Bahnhofsgebäude in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie unvermittelt auf den allein im Geschäft anwesenden Angestellten ein und nahmen Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Merkatorstraße. Dort beobachteten Zeugen das Duo, wie es in ein wartendes weißes Sportcoupe, vermutlich VW Scirocco, mit Grevenbroicher Städtekennung (GV) stieg und in Richtung "Am Hammerwerk" verschwand. Zurück blieb ein deutlich geschockter und leicht verletzter Kioskmitarbeiter. Rettungsassistenten kümmerten sich um das Opfer. Über die Täter ist bislang nur bekannt, dass es sich offenbar um zwei Männer handelte. Einer der Tatverdächtigen trug eine graue Jacke, eventuell Hoodie, der Zweite eine dunkle Bomberjacke mit weißen Streifen auf dem Rücken, sowie weißen Adidas Turnschuhen.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, denen ein weißes Sportcoupe auffiel, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell